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Taze Soğanlı Pomak Pilavı Tarifi

Balkanların küçük şehri Pomak, şirin gezi yerleri ve kendine has tarifleri ile oldukça ilgi gören kültürlerden. Farklı lezzetleri denemeyi sevenler için Pomaklara özel tarifiyle taze soğanlı pomak pilavı tarifi...
Taze Soğanlı Pomak Pilavı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuşbaşı doğranmış et

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 diş sarmısak​

1 su bardağı sıcak su

1 su bardağı baldo pirinç

1 demet taze soğan


YAPILIŞI

Eti tavaya alıp zeytinyağı ve tereyağıilave edin ve harlı ateşte mühürleyin. Daha sonra suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırın. Ocağın altını kısıp, doğranmış soğan ve sarımsak ilave ederek soteleyin. Sıcak su ilave edip, et iyice yumuşayana dek ara sıra karıştırarak pişirin. Eti orta boy bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine iyice yıkanıp suyu süzülmüş pirinci yayın. Üzerine kıyılmış taze soğanı serin, tuz serpin ve sıcak su ilave edin. Üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında ara sıra kontrol ederek (pilav suyunu çektiği halde pirinç sert ise bir miktar daha sıcak su ekleyerek) pişirin. Fırından alıp, üzerini örterek biraz demlendirin. Sıcak olarak servis yapın.

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