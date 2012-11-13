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Yıldız Şehriye Pilavı

Yıldız Şehriye Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram yıldız şehriye

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

10 adet konserve mantar

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Yeteri kadar su

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle mantarı incecik doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencereye alın. Mantarı da ilave ettikten sonra 1-2 dakika kavurun. Üzerine 2 su bardağı su koyun ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve şehriyeyi katın. Şehriye suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocağın altını kapatın ve ince kıyılmış maydanoz ile dereotunu katın. Tencerenin ağzı kapalı olarak 10 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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