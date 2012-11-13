Yıldız Şehriye Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle mantarı incecik doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencereye alın. Mantarı da ilave ettikten sonra 1-2 dakika kavurun. Üzerine 2 su bardağı su koyun ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve şehriyeyi katın. Şehriye suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocağın altını kapatın ve ince kıyılmış maydanoz ile dereotunu katın. Tencerenin ağzı kapalı olarak 10 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.