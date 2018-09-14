Zerdeçallı Etli Firik Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereyi ısıtıp, eti ilave edin ve karıştırmadan et suyunu salana dek pişirin. Suyunu salınca karıştırıp, yeniden çekene dek pişirin. Tereyağı, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Su ilave edip, et yumuşayana dek pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Firik pilavı için küçük küp doğranmış soğanı zeytinyağında yumuşayana dek soteleyin. Toz zerdeçal, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın. Firik bulguru, küp doğranmış domates ve kırmızı biber ilave edip bir iki çevirin. Eti ekleyip, üzerini iki parmak geçene dek sıcak su ilave edin ve tuzunu ayarlayın. Kaynayana dek harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte bulgur suyunu çekene dek pişirin. Bulgur sert ise yarım çay bardağı daha sıcak su ilave edip kısık ateşte pişirmeye devam edin.