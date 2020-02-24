Zerdeçallı ve ananaslı pilav

2 su bardağı pirinç
1 adet ananas, 100 gram tereyağı
1 çay bardağı kabuksuz badem
Üç buçuk su bardağı sıcak su
1 çay bardağı konserve mısır
1 çay bardağı konserve bezelye
2 çorba kaşığı ince kıyılmış dereotu
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal, tuz
Pirinci ılık tuzlu suda yarım saat ıslatın. Daha sonra bol su ile yıkayıp süzün ve kenara alın. Ananası ikiye bölün. Dış kabuğuna zarar vermeden orta kısmını çıkarın. İçindeki odunsu kısmı alın ve küp şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip pirinç ve bademi ekleyin. Pirincin rengi dönene dek kavurun. Üzerine sıcak su, zerdeçal, bezelye, mısır ve tuz ekleyin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp karabiber, ananas ve kıyılmış dereotu ilave edip karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. İçlerini boşalttığınız ananaslara doldurarak servis yapın.
Aşçı Şefika Günyel