Sofra Pilavlar Zerdeçallı ve ananaslı pilav

Zerdeçallı ve ananaslı pilav

Pilav akşam yemeklerinin olmazsa olmazlarının başında gelmektedir. Bulgurlu ve pirinçli olmak üzere iki ana kategoriye ayrılan pilavın bir çok çeşidi vardır. Farklı bir pilav tarifi arıyorsanız zerdeçallı ve ananaslı pilav tam size göre...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil, Kutlama

Ev Yapımı