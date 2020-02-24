DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Zerdeçallı ve ananaslı pilav

Zerdeçallı ve ananaslı pilav

Pilav akşam yemeklerinin olmazsa olmazlarının başında gelmektedir. Bulgurlu ve pirinçli olmak üzere iki ana kategoriye ayrılan pilavın bir çok çeşidi vardır. Farklı bir pilav tarifi arıyorsanız zerdeçallı ve ananaslı pilav tam size göre...
Zerdeçallı ve ananaslı pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 adet ananas, 100 gram tereyağı

1 çay bardağı kabuksuz badem

Üç buçuk su bardağı sıcak su

1 çay bardağı konserve mısır

1 çay bardağı konserve bezelye

2 çorba kaşığı ince kıyılmış dereotu

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal, tuz




YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda yarım saat ıslatın. Daha sonra bol su ile yıkayıp süzün ve kenara alın. Ananası ikiye bölün. Dış kabuğuna zarar vermeden orta kısmını çıkarın. İçindeki odunsu kısmı alın ve küp şeklinde doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritip pirinç ve bademi ekleyin. Pirincin rengi dönene dek kavurun. Üzerine sıcak su, zerdeçal, bezelye, mısır ve tuz ekleyin. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp karabiber, ananas ve kıyılmış dereotu ilave edip karıştırın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. İçlerini boşalttığınız ananaslara doldurarak servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kızarmış yumurtalı pilav tarifi
Kızarmış yumurtalı pilav tarifi
Mercimekli bulgur pilavı...
Mercimekli bulgur pilavı...
Baharatlı ve yaban mersinli pilav tarifi
Baharatlı ve yaban mersinli pilav tarifi
Bademli pilav
Bademli pilav
Naneli bulgur pilavı tarifi
Naneli bulgur pilavı tarifi
Naneli bulgur pilavı
Naneli bulgur pilavı
Havuçlu Pilav tarifi
Havuçlu Pilav tarifi
Vişneli erikli pilav tarifi
Vişneli erikli pilav tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN