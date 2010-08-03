DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Zerdeçallı Çilav

Zerdeçallı Çilav

Zerdeçallı Çilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg çilav

1 litre et suyu

3-4 adet iri kuru soğan

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı mısırözü yağı

Tuz

YAPILIŞI

Ateşte ısıttığınız tencereye tereyağı ve mısır özü yağını alın. Et suyu ve zerdeçalı ilave edin. Bu arada irice doğranmış kuru soğanları yapışmaz yüzeyli tavada yağsız sote edip, pembeleşince et suyuna ekleyin. Tuzu da katıp, kaynamasını bekleyin. Sonra çilavı içine salın ve bir kez kaynadıktan sonra çok ağır ateşte 15 dakika kadar demlendirerek pişirin. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN