Zerdeçallı Çilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ateşte ısıttığınız tencereye tereyağı ve mısır özü yağını alın. Et suyu ve zerdeçalı ilave edin. Bu arada irice doğranmış kuru soğanları yapışmaz yüzeyli tavada yağsız sote edip, pembeleşince et suyuna ekleyin. Tuzu da katıp, kaynamasını bekleyin. Sonra çilavı içine salın ve bir kez kaynadıktan sonra çok ağır ateşte 15 dakika kadar demlendirerek pişirin. Sıcak servis yapın.