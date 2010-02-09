Zeytinyağlı Sarımsaklı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 adet soğan
6 çorba kaşığı zeytinyağı
6 diş sarımsak
3 su bardağı kaynar su
3 çorba kaşığı kuru üzüm (isteğe göre eklenebilir)
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Soğanı incecik kıyın ve zeytinyağında hafifçe kavurun. Bol suyla yıkadığınız pirinci ekleyip, biraz daha kavurun. Sarımsakları, kabuklarını soymadan yıkayın ve pirince ilave edip, biraz daha kavurun. Kaynar su ekleyin. Tuzunu ve biberini de ekledikten sonra, yıkanmış üzümleri katıp, son bir kez karıştırarak demlenmeye bırakın. Ilık servis yapın.