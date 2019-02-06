Avokado Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet avokado
1 adet limon
2 dilim somon füme
1 adet salatalık
1 çay bardağı haşlanmış çimçim karides
2'şer dal maydanoz, dereotu ve taze soğan
Tuz, karabiber
Sos için:
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı hardal
1 çorba kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı mandalina suyu
Çok az tuz ve karabiber
Servis için:
2 çay kaşığı kırmızı havyar
YAPILIŞI
Avokadoları yarısından fazlasını kaplayacak şekilde, geniş kısmından kesip çekirdeklerini çıkarın ve içlerini kaşık yardımı ile alın. Kararmaması için limonlayın. İçinden çıkan avokadoyu ve somon fümeyi küp doğrayın. Salatalığı kabuğuyla birlikte halka doğrayın. Avokado, somon füme, çimçim karides, salatalık, maydanoz, dereotu, soğan, karabiber ve tuzu harmanlayın. Bu karışımı avokadoların içlerine pay edin. Sos için tüm malzeyi karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, kırmızı havyar ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Küçük boy karideslere çinçin ya da çimçim karides de denmektedir.