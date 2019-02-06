Avokado Salatası

Sofra Tarifi

2 adet avokado 1 adet limon 2 dilim somon füme 1 adet salatalık 1 çay bardağı haşlanmış çimçim karides 2'şer dal maydanoz, dereotu ve taze soğan Tuz, karabiber Sos için: 1/2 çay bardağı zeytinyağı 1 çorba kaşığı mayonez 1 tatlı kaşığı hardal 1 çorba kaşığı limon suyu 1 çorba kaşığı mandalina suyu Çok az tuz ve karabiber Servis için: 2 çay kaşığı kırmızı havyar

YAPILIŞI

Avokadoları yarısından fazlasını kaplayacak şekilde, geniş kısmından kesip çekirdeklerini çıkarın ve içlerini kaşık yardımı ile alın. Kararmaması için limonlayın. İçinden çıkan avokadoyu ve somon fümeyi küp doğrayın. Salatalığı kabuğuyla birlikte halka doğrayın. Avokado, somon füme, çimçim karides, salatalık, maydanoz, dereotu, soğan, karabiber ve tuzu harmanlayın. Bu karışımı avokadoların içlerine pay edin. Sos için tüm malzeyi karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip, kırmızı havyar ile birlikte servis yapın.