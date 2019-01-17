Balkabaklı Ispanak Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balkabağını zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayıp fırın tepsisine alarak önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Daha sonra ılınmaya bırakın. Geniş bir kaba balkabağı, ıspanak ve küp doğranmış peyniri alın. Sos malzemelerini iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın ve servis tabağına alın. Üzerine dolmalık fıstık gezdirip servis yapın.