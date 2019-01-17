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Balkabaklı Ispanak Salatası

Balkabaklı Ispanak Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı küp doğranmış balkabağı

300 gram bebek ıspanak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

100 gram keçi peyniri

1/2 çay kaşığı karabiber, tuz



Sos için:

4 çorba kaşığı balzamik sirke

4 çorba kaşığı zeytinyağı,

1.5 çorba kaşığı bal



Üzeri için:

2 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık


YAPILIŞI

Balkabağını zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayıp fırın tepsisine alarak önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Daha sonra ılınmaya bırakın. Geniş bir kaba balkabağı, ıspanak ve küp doğranmış peyniri alın. Sos malzemelerini iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın ve servis tabağına alın. Üzerine dolmalık fıstık gezdirip servis yapın.
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