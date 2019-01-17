Balkabaklı Ispanak Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı küp doğranmış balkabağı
300 gram bebek ıspanak
4 çorba kaşığı zeytinyağı
100 gram keçi peyniri
1/2 çay kaşığı karabiber, tuz
Sos için:
4 çorba kaşığı balzamik sirke
4 çorba kaşığı zeytinyağı,
1.5 çorba kaşığı bal
Üzeri için:
2 çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık
YAPILIŞI
Balkabağını zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayıp fırın tepsisine alarak önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Daha sonra ılınmaya bırakın. Geniş bir kaba balkabağı, ıspanak ve küp doğranmış peyniri alın. Sos malzemelerini iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip harmanlayın ve servis tabağına alın. Üzerine dolmalık fıstık gezdirip servis yapın.