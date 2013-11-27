Cevizli Patates Salatası

Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun. Daha kuşbaşı doğrayın ve tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve bir tutam tuz ekleyerek yumuşayana dek pişirin. Suyu süzüp soğumaya bırakın. Diğer taraftan cevizi ve maydanozu ince, soğanı piyazlık doğrayın.Kornişonu halka, kırmızı biberi küp doğrayın. Soğuyan patatesi servis kabına alın. Üzerine ceviz, soğan, maydanoz, kornişon ve kırmızı biberi ekleyip harmanlayın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.