Çiğ Mantar Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mantarları yıkayıp, dilimleyin ve bir kaseye alın. Küp şeklinde doğranmış kırmızı ve dolmalık biberleri, ince kıyılmış sarımsak, maydanoz ve dereotunu mantarlara ekleyin. Üzerine limon suyu ve zeytinyağı gezdirin. Biberiye, tuz ve karabiber serptikten sonra bütün malzemeyi karıştırın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.