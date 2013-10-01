DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Çiğ Mantar Salatası

Çiğ Mantar Salatası

Çiğ Mantar Salatası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram mantar

1 adet kırmızı biber

1 adet dolmalık biber l 3 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 adet limonun suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Bir tutam biberiye

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Mantarları yıkayıp, dilimleyin ve bir kaseye alın. Küp şeklinde doğranmış kırmızı ve dolmalık biberleri, ince kıyılmış sarımsak, maydanoz ve dereotunu mantarlara ekleyin. Üzerine limon suyu ve zeytinyağı gezdirin. Biberiye, tuz ve karabiber serptikten sonra bütün malzemeyi karıştırın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinli Buğday Salatası
Zeytinli Buğday Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Enginar Salatası
Enginar Salatası
Havuçlu Kuskus
Havuçlu Kuskus
Kurufasulye Salatası
Kurufasulye Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Tabule
Tabule
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN