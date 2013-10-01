Çiğ Mantar Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram mantar
1 adet kırmızı biber
1 adet dolmalık biber l 3 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 adet limonun suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Bir tutam biberiye
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Mantarları yıkayıp, dilimleyin ve bir kaseye alın. Küp şeklinde doğranmış kırmızı ve dolmalık biberleri, ince kıyılmış sarımsak, maydanoz ve dereotunu mantarlara ekleyin. Üzerine limon suyu ve zeytinyağı gezdirin. Biberiye, tuz ve karabiber serptikten sonra bütün malzemeyi karıştırın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.