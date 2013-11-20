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Sofra / Salatalar / Enginarlı Semizotu Salatası

Enginarlı Semizotu Salatası

Enginarlı Semizotu Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet semizotu,

2 adet enginar

Yeteri kadar su

Yarım limonun suyu

Yarım demet su teresi

10 adet kiraz domates

5 dal taze soğan

5 dal dereotu

5 dalnane,tuz

Sosu için:

2 çorba kaşığı yoğurt

5 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 diş dövülmüş sarmısak

1 tatlı kaşığı nane,

tuz

YAPILIŞI

Enginarları limon suyu ve tuz eklenmiş suda haşlayın. Süzüp arzunuza göre doğrayın ve kenara alın. Semizotu ve suteresini temizleyip doğradıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine, enginar, ikiye bölünmüş kiraz domates, kıyılmış taze soğan, dereotu ve nane ilave edip harmanlayın. Sos için yoğurt, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Üzerine sarmısak, nane ve tuz ekleyip iyice karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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