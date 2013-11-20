Enginarlı Semizotu Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet semizotu,
2 adet enginar
Yeteri kadar su
Yarım limonun suyu
Yarım demet su teresi
10 adet kiraz domates
5 dal taze soğan
5 dal dereotu
5 dalnane,tuz
Sosu için:
2 çorba kaşığı yoğurt
5 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limon suyu
1 diş dövülmüş sarmısak
1 tatlı kaşığı nane,
tuz
YAPILIŞI
Enginarları limon suyu ve tuz eklenmiş suda haşlayın. Süzüp arzunuza göre doğrayın ve kenara alın. Semizotu ve suteresini temizleyip doğradıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine, enginar, ikiye bölünmüş kiraz domates, kıyılmış taze soğan, dereotu ve nane ilave edip harmanlayın. Sos için yoğurt, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Üzerine sarmısak, nane ve tuz ekleyip iyice karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.