Enginarlı Semizotu Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları limon suyu ve tuz eklenmiş suda haşlayın. Süzüp arzunuza göre doğrayın ve kenara alın. Semizotu ve suteresini temizleyip doğradıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine, enginar, ikiye bölünmüş kiraz domates, kıyılmış taze soğan, dereotu ve nane ilave edip harmanlayın. Sos için yoğurt, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın. Üzerine sarmısak, nane ve tuz ekleyip iyice karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.