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Sofra / Salatalar / Enginarlı yeşil mercimek salatası

Enginarlı yeşil mercimek salatası

Enginarlı yeşil mercimek salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet enginar

Bir buçuk su bardağı yeşil mercimek

Yeteri kadar su

1 adet limonun suyu

6 dal taze soğan

8'er dal maydanoz ve dereotu

Yarım su bardağı zeytinyağı

6 adet kiraz domates

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Enginarları yayvan bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su, 1 çorba kaşığı limon suyu, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz koyup kapağını kapatın. Orta ateşte yumuşayana dek pişirin ve kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Yeşil mercimeği tuz eklediğiniz suda haşlayıp süzün. Ilındıktan sonra üzerine enginar, kıyılmış maydanoz ve dereotu ekleyin. Kalan zeytinyağı ve limon suyunu üzerine gezdirin. Tuz, karabiber ve pul biberini ayarlayın. Harmanlayıp servis kaplarına aktarın. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.
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