Enginarlı yeşil mercimek salatası

Sofra Tarifi

4 adet enginar Bir buçuk su bardağı yeşil mercimek Yeteri kadar su 1 adet limonun suyu 6 dal taze soğan 8'er dal maydanoz ve dereotu Yarım su bardağı zeytinyağı 6 adet kiraz domates Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Enginarları yayvan bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su, 1 çorba kaşığı limon suyu, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz koyup kapağını kapatın. Orta ateşte yumuşayana dek pişirin ve kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Yeşil mercimeği tuz eklediğiniz suda haşlayıp süzün. Ilındıktan sonra üzerine enginar, kıyılmış maydanoz ve dereotu ekleyin. Kalan zeytinyağı ve limon suyunu üzerine gezdirin. Tuz, karabiber ve pul biberini ayarlayın. Harmanlayıp servis kaplarına aktarın. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.