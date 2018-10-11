Ezine Peynirli Makarna Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Peyniri küp doğrayın. Makarnayı üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün ve geniş bir kaba alın. 2 Soğuduktan sonra üzerine peynir ve 2'ye bölünmüş kiraz domates ekleyin. Sos için tüm malzemeyi karıştırıp üzerine gezdirin. Üzüm ve kıyılmış fesleğen ilave edin. Harmanlayıp servis yapın.