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Ezine Peynirli Makarna Salatası

Ezine Peynirli Makarna Salatası
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram Ezine peyniri

1 paket burgu makarna

2 su bardağı kiraz domates

1/2 su bardağı siyah kuru üzüm

1/2 demet fesleğen

Sosu İçin: 1 çay bardağı zeytinyağı 2 adet limonun suyu 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Peyniri küp doğrayın. Makarnayı üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün ve geniş bir kaba alın. 2 Soğuduktan sonra üzerine peynir ve 2'ye bölünmüş kiraz domates ekleyin. Sos için tüm malzemeyi karıştırıp üzerine gezdirin. Üzüm ve kıyılmış fesleğen ilave edin. Harmanlayıp servis yapın.
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