Ezine Peynirli Makarna Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram Ezine peyniri
1 paket burgu makarna
2 su bardağı kiraz domates
1/2 su bardağı siyah kuru üzüm
1/2 demet fesleğen
Sosu İçin: 1 çay bardağı zeytinyağı 2 adet limonun suyu 1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Peyniri küp doğrayın. Makarnayı üzerinde yazan süre kadar haşlayıp süzün ve geniş bir kaba alın. 2 Soğuduktan sonra üzerine peynir ve 2'ye bölünmüş kiraz domates ekleyin. Sos için tüm malzemeyi karıştırıp üzerine gezdirin. Üzüm ve kıyılmış fesleğen ilave edin. Harmanlayıp servis yapın.