Fındıklı Havuç Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları temizledikten sonra rendeleyin ve tencereye alın. İçine zeytinyağı koyun ve kısık ateşte arada bir karıştırarak, pişirin. Fındık, toz şeker ve tuz ekleyin. Süzme yoğurdu dövülmüş sarımsakla birlikte bir kapta karıştırın ve havucu ilave edip, tekrar karıştırın. Servis tabağına alın ve üzerini közlenmiş,dilimlenmiş kırmızı biber ile dereotuyla süsleyerek, servis yapın.