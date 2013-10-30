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Sofra / Salatalar / Fındıklı Havuç Salatası

Fındıklı Havuç Salatası

Fındıklı Havuç Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su barda dövülmüş fındık

6 adet havuç

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı süzme yoğurt

3 diş sarımsak, tuz



Süslemek için:

1 adet kırmızı biber

dereotu


YAPILIŞI

Havuçları temizledikten sonra rendeleyin ve tencereye alın. İçine zeytinyağı koyun ve kısık ateşte arada bir karıştırarak, pişirin. Fındık, toz şeker ve tuz ekleyin. Süzme yoğurdu dövülmüş sarımsakla birlikte bir kapta karıştırın ve havucu ilave edip, tekrar karıştırın. Servis tabağına alın ve üzerini közlenmiş,dilimlenmiş kırmızı biber ile dereotuyla süsleyerek, servis yapın.
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