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Greçkalı Roka Salatası

Greçkalı Roka Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı greçka

1 demet roka

10 dal nane

100 gram mozzarella peyniri

tuz



Üzeri için:

1 çay bardağı zeytinyağı

5 çorba kaşığı nar ekşisi


YAPILIŞI

Greçkayı geniş bir kaba alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 10 dakika dinlendirip, fazla suyunu süzün. Rokayı yıkayıp kurulayın. İri parçalar kopararak servis tabağına alın. Üzerine nane yaprakları ve greçka serpiştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin. Dilimlenmiş mozzarella peyniri ilave edip, servis yapın.
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