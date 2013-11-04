Greçkalı Roka Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Greçkayı geniş bir kaba alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 10 dakika dinlendirip, fazla suyunu süzün. Rokayı yıkayıp kurulayın. İri parçalar kopararak servis tabağına alın. Üzerine nane yaprakları ve greçka serpiştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin. Dilimlenmiş mozzarella peyniri ilave edip, servis yapın.