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Sofra / Salatalar / Hardal Soslu Elmalı Patates Salatası

Hardal Soslu Elmalı Patates Salatası

Hardal Soslu Elmalı Patates Salatası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet küçük boy taze patates

3 adet Amasya elması

3 adet küçük boy havuç

1 paket körpe ıspanak

5 dal dereotu

Tuz

Hardal sos için:

1 tatlı kaşığı hardal

2 çorba kaşığı mayonez

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve soğuduktan sonra elma dilimi şeklinde dilimleyin. Verev doğradığınız havuç ve dilimlediğiniz elmaları üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, harmanlayın. Körpe ıspanak yapraklarını yıkayıp suyunu iyice süzün. Daha sonra büyük ve yayvan bir tabağın kenarına ıspanak yapraklarını yerleştirin. Ortasına patatesli karışımı koyun. Yapraklarına ayırdığınız dereotunu üzerine serpin. Sos için hardal ve mayonezi karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu ilave edin. İyice çırpıp salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.
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