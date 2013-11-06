Hardal Soslu Elmalı Patates Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve soğuduktan sonra elma dilimi şeklinde dilimleyin. Verev doğradığınız havuç ve dilimlediğiniz elmaları üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, harmanlayın. Körpe ıspanak yapraklarını yıkayıp suyunu iyice süzün. Daha sonra büyük ve yayvan bir tabağın kenarına ıspanak yapraklarını yerleştirin. Ortasına patatesli karışımı koyun. Yapraklarına ayırdığınız dereotunu üzerine serpin. Sos için hardal ve mayonezi karıştırın. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu ilave edin. İyice çırpıp salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.