Hardallı Elmalı Kereviz Salatası

2 adet kereviz,
1 adet kırmızı elma
1 adet küçük boy havuç
1 çay bardağı iri çekilmiş fındık
1 çay kaşığı hardal tohumu
Sosu için:
2 çorba kaşığı hardal
1 çay kaşığı hardal tohumu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çorba kaşığı limon suyu
2 çorba kaşığı yoğurt,
Tuz,
Karabiber Süslemek için:
Dereotu
1 adet küçük boy kırmızı elma
Öncelikle sos malzemesini bir kaseye koyup iyice çırpın ve kenara alın. Kereviz ve havucu soyduktan sonra rendenin geniş tarafı ile rendeleyin ve kararmasını önlemek için bekletmeden sosla karıştırın.Elmayı da kabuklarıyla birlikte rendeleyip, hemen karışıma ekleyin. Bu şekilde buzdolabında yarım saat bekletin. Çıkarıp karıştırın ve servis tabaklarına payedin. Üzerine fındık ve hardal tohumu serpin. Elma dilimleri ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.