Hardallı Elmalı Kereviz Salatası

Öncelikle sos malzemesini bir kaseye koyup iyice çırpın ve kenara alın. Kereviz ve havucu soyduktan sonra rendenin geniş tarafı ile rendeleyin ve kararmasını önlemek için bekletmeden sosla karıştırın.Elmayı da kabuklarıyla birlikte rendeleyip, hemen karışıma ekleyin. Bu şekilde buzdolabında yarım saat bekletin. Çıkarıp karıştırın ve servis tabaklarına payedin. Üzerine fındık ve hardal tohumu serpin. Elma dilimleri ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.