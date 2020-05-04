Kabaklı salata

1 demet semizotu
1 demet roka
1 adet kabak
SOS İÇİN:
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 adet limonun suyu
Tuz
Semizotu ve roka yapraklarını iyice yıkadıktan sonra süzgeçten geçirin. Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra servis tabağına alın. Boydan boya ikiye bölüp çekirdekli iç kısmını çıkardığınız kabağı incecik doğrayın ve diğer sebzelere ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, yoğurt, limon suyu ve tuzu çırpın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.