Kabaklı salata

Semizotu ve roka yapraklarını iyice yıkadıktan sonra süzgeçten geçirin. Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra servis tabağına alın. Boydan boya ikiye bölüp çekirdekli iç kısmını çıkardığınız kabağı incecik doğrayın ve diğer sebzelere ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, yoğurt, limon suyu ve tuzu çırpın. Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve servis yapın.