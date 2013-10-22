Kalamar Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet haşlanmış tüp kalamar
2 adet haşlanmış ahtapot bacağı
10-12 adet haşlanmış karides
1 adet kıvırcık
Yarım göbek salata
Yarım demet roka
7-8 yaprak reyhan
3-4 dal dereotu
2'şer adet domates ve salatalık
Yarım çay bardağı konserve mısır
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir
Sos için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
Tuz
YAPILIŞI
Kalamar ve ahtapot bacağını kuşbaşı doğrayın. Yıkanmış ve süzülmüş kıvırcık, göbek salata ile roka yapraklarını iri parçalar halinde elinizle koparıp, salata kasesine alın. Reyhan, dereotu, kabukları soyulup küp doğranmış domates ve salatalığı ilave edin. Kalamar, ahtapot bacağı ve karides ekleyip, karıştırın. En üste mısır ve kaşar peyniri serpin. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salataya gezdirin.
PÜF NOKTASI
Kalamarın daha yumuşak olması için, pişirmeden önce karbonat, tozşeker ve tuz karışımı ile iyice ovun. Daha sonra 3-4 kez bol suyla yıkayın ve bir aat kadar soda ya da biranın içinde bekletin.