Kalamar Salata

Sofra Tarifi

Kalamar ve ahtapot bacağını kuşbaşı doğrayın. Yıkanmış ve süzülmüş kıvırcık, göbek salata ile roka yapraklarını iri parçalar halinde elinizle koparıp, salata kasesine alın. Reyhan, dereotu, kabukları soyulup küp doğranmış domates ve salatalığı ilave edin. Kalamar, ahtapot bacağı ve karides ekleyip, karıştırın. En üste mısır ve kaşar peyniri serpin. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salataya gezdirin.

PÜF NOKTASI

Kalamarın daha yumuşak olması için, pişirmeden önce karbonat, tozşeker ve tuz karışımı ile iyice ovun. Daha sonra 3-4 kez bol suyla yıkayın ve bir aat kadar soda ya da biranın içinde bekletin.