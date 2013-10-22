DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Kalamar Salata

Kalamar Salata

Kalamar Salata
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet haşlanmış tüp kalamar

2 adet haşlanmış ahtapot bacağı

10-12 adet haşlanmış karides

1 adet kıvırcık

Yarım göbek salata

Yarım demet roka

7-8 yaprak reyhan

3-4 dal dereotu

2'şer adet domates ve salatalık

Yarım çay bardağı konserve mısır

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir



Sos için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

Tuz


YAPILIŞI

Kalamar ve ahtapot bacağını kuşbaşı doğrayın. Yıkanmış ve süzülmüş kıvırcık, göbek salata ile roka yapraklarını iri parçalar halinde elinizle koparıp, salata kasesine alın. Reyhan, dereotu, kabukları soyulup küp doğranmış domates ve salatalığı ilave edin. Kalamar, ahtapot bacağı ve karides ekleyip, karıştırın. En üste mısır ve kaşar peyniri serpin. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp, salataya gezdirin.

PÜF NOKTASI

Kalamarın daha yumuşak olması için, pişirmeden önce karbonat, tozşeker ve tuz karışımı ile iyice ovun. Daha sonra 3-4 kez bol suyla yıkayın ve bir aat kadar soda ya da biranın içinde bekletin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinli Buğday Salatası
Zeytinli Buğday Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Enginar Salatası
Enginar Salatası
Havuçlu Kuskus
Havuçlu Kuskus
Kurufasulye Salatası
Kurufasulye Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Tabule
Tabule
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN