Kestaneli Pirpirim Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
80 gram kestane
1 demet semizotu
Yarımşar kırmızı biber ve sivribiber
Yarımşar domates ve salatalık
Yarım kırmızı soğan
1 adet nar
5-6 dal taze nane
Sos için:
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Bıçak yardımıyla kestanelere çizikler atıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirerek, kabuklarını temizleyin. İncecik dilimleyip, karıştırma kabına alın. Üzerine kıyılmış biberleri, doğranmış domates, salatalık, kırmızı soğan, tanelenmiş nar ve kıyılmış naneyle semizotunu ilave edin. Harmanlayıp servis tabağına alın. Sos için zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.