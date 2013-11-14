Kestaneli Pirpirim Salatası

Sofra Tarifi

MALZEMELER

80 gram kestane



1 demet semizotu



Yarımşar kırmızı biber ve sivribiber



Yarımşar domates ve salatalık



Yarım kırmızı soğan



1 adet nar



5-6 dal taze nane







Sos için:



1 kahve fincanı zeytinyağı



1 çorba kaşığı nar ekşisi



Yeteri kadar tuz