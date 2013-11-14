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Sofra / Salatalar / Kestaneli Pirpirim Salatası

Kestaneli Pirpirim Salatası

Kestaneli Pirpirim Salatası
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

80 gram kestane

1 demet semizotu

Yarımşar kırmızı biber ve sivribiber

Yarımşar domates ve salatalık

Yarım kırmızı soğan

1 adet nar

5-6 dal taze nane



Sos için:

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Bıçak yardımıyla kestanelere çizikler atıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirerek, kabuklarını temizleyin. İncecik dilimleyip, karıştırma kabına alın. Üzerine kıyılmış biberleri, doğranmış domates, salatalık, kırmızı soğan, tanelenmiş nar ve kıyılmış naneyle semizotunu ilave edin. Harmanlayıp servis tabağına alın. Sos için zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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