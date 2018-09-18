Kırmızı Mercimekli Filizli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket kırmızı mercimek filizi
1 adet kırmızı biber
1 adet köy biberi
1 adet kabak
2 kase bebek ıspanak
2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz
SOS İÇİN:
1/2 su bardağı fındık
1/2 diş sarımsak
8-9 yaprak fesleğen
2 çorba kaşığı lor peyniri
1/3 su bardağı su
YAPILIŞI
Kırmızı biber ve köy biberini uzun şeritler halinde doğrayın. Kabağı kabuklu olarak yuvarlak ve ince şekilde dilimleyin. Ispanağı yıkayıp kurulayın. Kırmızı mercimek filizini salata kasesine alın. Yanına sebzeleri yerleştirin. Zeytinyağı ile tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Sos için tüm malzemeyi blenderden geçirip, salatanın üzerine gezdirin veya yanında servis yapın.