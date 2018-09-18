Kırmızı Mercimekli Filizli Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı biber ve köy biberini uzun şeritler halinde doğrayın. Kabağı kabuklu olarak yuvarlak ve ince şekilde dilimleyin. Ispanağı yıkayıp kurulayın. Kırmızı mercimek filizini salata kasesine alın. Yanına sebzeleri yerleştirin. Zeytinyağı ile tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Sos için tüm malzemeyi blenderden geçirip, salatanın üzerine gezdirin veya yanında servis yapın.