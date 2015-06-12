Kırmızı Pancar Salatası

Sofra Tarifi

1 adet büyük boy kırmızı pancar Yeteri kadar su 1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu 2-3 çorba kaşığı lor peyniri 2 çorba kaşığı krema veya kaymak 2 diş sarmısak, 2 dal taze soğanın yeşil yaprakları 5-6 dal dereotu veya nane 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Yarım tatlı kaşığı tuz Servis için: 8-10 dal dereotu

YAPILIŞI

Pancarı tencereye yerleştirin. Üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Limon suyu ve tuz ekleyip haşlayın. Pancarın kabuklarını soyup, incecik yuvarlak şekilde kesin. Streç filmle kaplanmış orta boy bir kasenin tabanını ve yanlarını pancarla kaplayın. Kalanları da aynı şekilde başka kaplara hazırlayın. Ayrı bir yerde limon kabuğu, lor peyniri, krema, dövülmüş sarımsak, kıyılmış soğan, dereotu, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın. Karışımı kaselerin içlerine bastırarak yerleştirin. Üzerlerine bir parça pancar yerleştirin. Streç filmle kaplayıp, buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Servis tabaklarına ters çevirip, streç filmi çıkarın. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.