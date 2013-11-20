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Kıtır Ekmekli Salata

Kıtır Ekmekli Salata
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 dilim çok tahıllı ekmek

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet kırmızı soğan

1 adet kırmızı biber

3 adet salatalık

20 adet kiraz domates

200 gram örgü peynir

3 dal fesleğen

Yarım çay bardağı dörde bölünmüş ceviz içi

Tuz

Üzerine:

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Ekmek dilimlerini küp doğrayıp, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 4 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika tutup kenara alın. 2 Soğanı piyazlık, kırmızı biber ve salatalıkları halka doğrayın. Domatesleri dörde bölün. Peyniri küp doğrayın. Doğradığınız malzemeleri servis tabağına alın. Ekmek, ceviz ve fesleğen yapraklarını ilave edin. Üzerine zeytinyağı, limon, suyu ve tuz ekleyip harmanladıktan sonra servis yapın.
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