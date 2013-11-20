Kıtır Ekmekli Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ekmek dilimlerini küp doğrayıp, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 4 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika tutup kenara alın. 2 Soğanı piyazlık, kırmızı biber ve salatalıkları halka doğrayın. Domatesleri dörde bölün. Peyniri küp doğrayın. Doğradığınız malzemeleri servis tabağına alın. Ekmek, ceviz ve fesleğen yapraklarını ilave edin. Üzerine zeytinyağı, limon, suyu ve tuz ekleyip harmanladıktan sonra servis yapın.