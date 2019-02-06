Kumkuatlı Pancarlı Salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kumkuatları kabuğuyla dilimleyin. Varsa çekirdeklerini çıkarın. Pancarları haşlayıp kabuklarını soyun ve ince dilimleyin. 1 adet portakalın kabuğunu soyup, dış beyaz zarını temizledikten sonra ince halkalar halinde dilimleyin. Çekirdekleri varsa temizleyin. Sos için kalan portakal ve limonun kabuklarını rendeleyip, sularını sıkın. Limon, portakal ve mandalina suyunu bir kâseye alın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekledikten sonra iyice çırpın. Maskolin yeşilliği yıkayıp kurulayın. Üzerine elle küçük parçalara ayrılmış semizotu ve sosu ekleyin. Karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine kinoa serpip, pancar, kumkuat, portakal dilimleri ile süsleyin. Rendelenmiş limon portakal kabuğu serpiştirip servis yapın