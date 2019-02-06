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Sofra / Salatalar / Kumkuatlı Pancarlı Salata

Kumkuatlı Pancarlı Salata

Kumkuatlı Pancarlı Salata
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet kumkuat (kamkat)

2 adet küçük boy pancar

2 adet portakal

1 adet limon

1/2 mandalinanın suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 paket maskolin yeşilliği

2-3 dal semizotu

1 çay bardağı haşlanmış kinoa

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kumkuatları kabuğuyla dilimleyin. Varsa çekirdeklerini çıkarın. Pancarları haşlayıp kabuklarını soyun ve ince dilimleyin. 1 adet portakalın kabuğunu soyup, dış beyaz zarını temizledikten sonra ince halkalar halinde dilimleyin. Çekirdekleri varsa temizleyin. Sos için kalan portakal ve limonun kabuklarını rendeleyip, sularını sıkın. Limon, portakal ve mandalina suyunu bir kâseye alın. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekledikten sonra iyice çırpın. Maskolin yeşilliği yıkayıp kurulayın. Üzerine elle küçük parçalara ayrılmış semizotu ve sosu ekleyin. Karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine kinoa serpip, pancar, kumkuat, portakal dilimleri ile süsleyin. Rendelenmiş limon portakal kabuğu serpiştirip servis yapın
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