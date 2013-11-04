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Kuru Meyveler Eşliğinde Turpotu Salatası

Kuru Meyveler Eşliğinde Turpotu Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 bağ turpotu

Yeteri kadar su

8 adet kuru kayısı

4 adet kuru incir

1 adet kırmızı biber

1 adet havuç

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı Tire çökelek peyniri ya da tulum peyniri

1 tatlı kaşığı çörek otu

8 adet iri parçalar halinde ceviz içi

4 çorba kaşığı limon suyu

Tuz

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Turpotunu elinizle ikiye bölüp, yıkayın. Su kaynamaya başlayınca, suya atın ve 2 dakika sonra çıkarın. Daha sonra yeşil kalması için buzlu suya atın. 5 dakika bekletip, sudan alın ve süzün. Kuru kayısı ve kuru inciri irice, kırmızı biber ve havucu jülyen doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp ince doğranmış soğan, kırmızı biber ve havucu soteleyin. Üzerine kuru incir ve kuru kayısı kattıktan sonra birkaç kez çevirip, ocaktan alın.Turpotunu servis tabağına alın. Üzerine sotelediğiniz malzeme, çökelek peyniri, ceviz ve tuz ekleyip harmanlayın. Limon suyu gezdirin. Çörek otu serperek servis yapın.

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