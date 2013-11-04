Kuru Meyveler Eşliğinde Turpotu Salatası

Suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Turpotunu elinizle ikiye bölüp, yıkayın. Su kaynamaya başlayınca, suya atın ve 2 dakika sonra çıkarın. Daha sonra yeşil kalması için buzlu suya atın. 5 dakika bekletip, sudan alın ve süzün. Kuru kayısı ve kuru inciri irice, kırmızı biber ve havucu jülyen doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp ince doğranmış soğan, kırmızı biber ve havucu soteleyin. Üzerine kuru incir ve kuru kayısı kattıktan sonra birkaç kez çevirip, ocaktan alın.Turpotunu servis tabağına alın. Üzerine sotelediğiniz malzeme, çökelek peyniri, ceviz ve tuz ekleyip harmanlayın. Limon suyu gezdirin. Çörek otu serperek servis yapın.