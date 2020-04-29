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Sofra Salatalar Lor peynirli salata

Lor peynirli salata

Lor peynirli salata
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram tuzlu lor peyniri



1 adet kıvırcık marul



2 adet salatalık



4-5 adet bebek turp



Birer adet havuç, salçalık kırmızı biber ve greyfurt



1 adet küçük boy kırmızı soğan



8 dal maydanoz



SOSU İÇİN:



1 adet limonun suyu



Yarım greyfurtun suyu



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 çay kaşığı tuz



7-8 adet ceviz içi



1 tutam çörek otu


YAPILIŞI

Tüm sebze ve meyveleri yıkayıp kurulayın. Marulu irice doğrayıp servis tabağına alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, ince halkalar halinde doğranmış salatalık, turp ve havucu ekleyin. Jülyen doğranmış soğan ve kırmızı biberi katın. Greyfurtu temizleyip arzunuza göre dilimleyin ve üzerine ekleyin. Sos için limon suyu, greyfurt suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Ardından lor peynirini ekleyin. Çörek otu ve ceviz serperek servis yapın.

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