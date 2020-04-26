Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası

1/2 çay bardağı yeşil mercimek
1/2 orta boy pancar
1 kase temizlenmiş semizotu
2 adet kiraz domates
3 adet ceviz
2 yemek kaşığı lor peyniri
SOSU İÇİN
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Birer tatlı kaşığı nar ekşisi ve limon suyu
Yeşil mercimek ve pancarı haşlayıp soğutun. Semizotunun yapraklarını koparıp servis kabına alın. Üzerine yeşil mercimek, küp doğranmış pancar, dörde bölünmüş kiraz domates, lor peyniri ve ceviz ekleyin. Sos malzemelerini de ayrı bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanladıktan sonra servis yapın.