Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası

Yeşil mercimek ve pancarı haşlayıp soğutun. Semizotunun yapraklarını koparıp servis kabına alın. Üzerine yeşil mercimek, küp doğranmış pancar, dörde bölünmüş kiraz domates, lor peyniri ve ceviz ekleyin. Sos malzemelerini de ayrı bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanladıktan sonra servis yapın.