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Sofra Salatalar Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası

Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası

Salatanın en lezzetli hali…
Lor peynirli ve cevizli mercimek salatası
  • 2 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 çay bardağı yeşil mercimek



1/2 orta boy pancar



1 kase temizlenmiş semizotu



2 adet kiraz domates



3 adet ceviz



2 yemek kaşığı lor peyniri



SOSU İÇİN



1 tatlı kaşığı zeytinyağı



Birer tatlı kaşığı nar ekşisi ve limon suyu


YAPILIŞI

Yeşil mercimek ve pancarı haşlayıp soğutun. Semizotunun yapraklarını koparıp servis kabına alın. Üzerine yeşil mercimek, küp doğranmış pancar, dörde bölünmüş kiraz domates, lor peyniri ve ceviz ekleyin. Sos malzemelerini de ayrı bir kapta karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Harmanladıktan sonra servis yapın.

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