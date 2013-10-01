DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Mayonezli Havuç Salatası

Mayonezli Havuç Salatası

Mayonezli Havuç Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg havuç

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

3 çorba kaşığı mayonez

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI

Havuçları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Bir tencereye alın. Üzerine sıvı yağ, su ve tuzu ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar karıştırarak kavurun. Yumuşayan havucu soğuması için bir kenara alın.Diğer tarafta yoğurt ve mayonezi aynı kasede çatalla çırpın. Ezilmiş sarımsağı ekleyip tekrar karıştırın. Bu karışımı havuca ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın. Maydanoz ve zeytinle süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinli Buğday Salatası
Zeytinli Buğday Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Hurmalı Keçi Peynirli Kinoa Salatası
Enginar Salatası
Enginar Salatası
Havuçlu Kuskus
Havuçlu Kuskus
Kurufasulye Salatası
Kurufasulye Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Hardallı Elmalı Kereviz Salatası
Tabule
Tabule
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası
Cevizli Beyaz Hindiba Salatası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN