Mayonezli Havuç Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Bir tencereye alın. Üzerine sıvı yağ, su ve tuzu ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar karıştırarak kavurun. Yumuşayan havucu soğuması için bir kenara alın.Diğer tarafta yoğurt ve mayonezi aynı kasede çatalla çırpın. Ezilmiş sarımsağı ekleyip tekrar karıştırın. Bu karışımı havuca ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın. Maydanoz ve zeytinle süsleyip servis yapın.