Mısırlı Salata

Mısır ve mantarı derin bir kaseye alın. Üzerine ince kıyılmış taze soğan, sarmısak, rendelenmiş şalgam, kişniş, kekik ve Frenk üzümünü ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, bütün malzemeyi karıştırın. Ayrı bir kasede zeytinyağı, nar sirkesi ve limon suyunu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Tatların birbirine karışması için buzdo- labında yarım saat bekletip servis yapın.