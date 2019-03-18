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Sofra / Salatalar / Mısırlı Salata

Mısırlı Salata

Mısırlı Salata
  • 5 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı konserve mısır



3 çorba kaşığı ince kıyılmış konserve mantar



3-4 dal taze soğan



3 diş ince kıyılmış sarmısak



1 adet şalgam



2 çorba kaşığı ince kıyılmış taze kişniş



1 tatlı kaşığı kekik



2 çorba kaşığı Frenk üzümü



4 çorba kaşığı zeytinyağı



2 çorba kaşığı nar sirkesi



Yarım limonun su



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Mısır ve mantarı derin bir kaseye alın. Üzerine ince kıyılmış taze soğan, sarmısak, rendelenmiş şalgam, kişniş, kekik ve Frenk üzümünü ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, bütün malzemeyi karıştırın. Ayrı bir kasede zeytinyağı, nar sirkesi ve limon suyunu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Tatların birbirine karışması için buzdo- labında yarım saat bekletip servis yapın.

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