Nar Ekşili Cevizli Salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet orta boy domates
3 adet orta boy salatalık
2 adet orta boy kırmızı biber
5 adet sivri biber
4 dal taze soğan
5 dal maydanoz
100 gram beyaz peynir
100 gram ceviz
Tuz
Nar ekşili sos için:
2 çorba kaşığı nar ekşisi
8 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Bir tutam pul biber
Bir tutam kimyon
YAPILIŞI
Domates ve salatalığı küp doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber, sivri biber, taze soğan ve maydanoz ilave edin. Peyniri iri küpler halinde doğrayın. Cevizi parçalara bölün. Peynir ve cevizi salataya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Sos için malzemeyi bir kaba alıp iyice karıştırın. Daha sonra salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.