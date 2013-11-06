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Sofra / Salatalar / Nar Ekşili Cevizli Salata

Nar Ekşili Cevizli Salata

Nar Ekşili Cevizli Salata
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet orta boy domates

3 adet orta boy salatalık

2 adet orta boy kırmızı biber

5 adet sivri biber

4 dal taze soğan

5 dal maydanoz

100 gram beyaz peynir

100 gram ceviz

Tuz

Nar ekşili sos için:

2 çorba kaşığı nar ekşisi

8 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Bir tutam pul biber

Bir tutam kimyon

YAPILIŞI

Domates ve salatalığı küp doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber, sivri biber, taze soğan ve maydanoz ilave edin. Peyniri iri küpler halinde doğrayın. Cevizi parçalara bölün. Peynir ve cevizi salataya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Sos için malzemeyi bir kaba alıp iyice karıştırın. Daha sonra salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.
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