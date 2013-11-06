Nar Ekşili Cevizli Salata

Sofra Tarifi

5 adet orta boy domates 3 adet orta boy salatalık 2 adet orta boy kırmızı biber 5 adet sivri biber 4 dal taze soğan 5 dal maydanoz 100 gram beyaz peynir 100 gram ceviz Tuz Nar ekşili sos için: 2 çorba kaşığı nar ekşisi 8 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kuru nane Bir tutam pul biber Bir tutam kimyon

YAPILIŞI

Domates ve salatalığı küp doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber, sivri biber, taze soğan ve maydanoz ilave edin. Peyniri iri küpler halinde doğrayın. Cevizi parçalara bölün. Peynir ve cevizi salataya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Sos için malzemeyi bir kaba alıp iyice karıştırın. Daha sonra salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.