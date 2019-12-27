DETAYLI ARA
Sofra / Salatalar / Narlı ıspanak salatası

Narlı ıspanak salatası

Narlı ve ıspanaklı harika bir salata.işte bir narlı ıspanak salatası tarifi sizlerle...
Narlı ıspanak salatası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ıspanak



1 çay bardağı ince bulgur



1 su bardağı kaynar su



3-4 dal kıyılmış taze soğan



3-4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı



2 çorba kaşığı nar ekşisi



1 adet nar, tuz, pulbiber


YAPILIŞI

Ispanak yapraklarını iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Bulguru derin bir kapta kaynar su ile ıslatın. Tuz ve pulbiber ekledikten sonra karıştırıp, ağzını bir kapakla kapatın. Suyunu çekip, soğuduktan sonra içine iri kıyılmış ıspanak yaprağı ile taze soğanı ilave edin. Bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra nar taneleri ile süsleyip, servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Nar salatası tarifi
Nar salatası tarifi
Patlıcanlı nohut salatası tarifi
Patlıcanlı nohut salatası tarifi
Güney kısırı tarifi...
Güney kısırı tarifi...
Buğday salatası tarifi...
Buğday salatası tarifi...
Maydanoz piyazı tarifi
Maydanoz piyazı tarifi
Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi
Peynir ve ceviz dolgulu kırmızı biber tarifi
Kırmızı biberli kuskus salatası tarifi...
Kırmızı biberli kuskus salatası tarifi...
Sote Salata Tarifi
Sote Salata Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN