Narlı ıspanak salatası

Ispanak yapraklarını iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Bulguru derin bir kapta kaynar su ile ıslatın. Tuz ve pulbiber ekledikten sonra karıştırıp, ağzını bir kapakla kapatın. Suyunu çekip, soğuduktan sonra içine iri kıyılmış ıspanak yaprağı ile taze soğanı ilave edin. Bir kapta zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra nar taneleri ile süsleyip, servis yapın.