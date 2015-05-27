Patates Çanağında Salata

Patatesleri rendeleyip, zeytinyağı, karabiber ve tuzla iyice karıştırın. Daha sonra ikiye bölüp, bir kısmına pul biber, diğer kısmına kıyılmış dereotu ekleyin. Pul biberli patatesten elma büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Başparmağınızla ortalarından çukur açın. Kıyılmış mor lahanayı limon suyu ve tuzla iyice ovalayın. Pul biberli patates çanaklarının içlerine lahanayı pay edip, üzerlerine 1'er tatlı kaşığı yoğurt koyun. Dere otlu patatesten elma büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Başparmağınızla ortalarından çukur açın. Havucu rendeleyip, dere otlu patates çanaklarının içlerine pay edin. Üzerlerine 1'er tatlı kaşığı yoğurt koyup servis yapın.