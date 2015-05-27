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Sofra / Salatalar / Patates Çanağında Salata

Patates Çanağında Salata

Patates Çanağında Salata
  • 5 Kişilik
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet haşlanmış patates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1-2 çay kaşığı pulbiber

8 dal dereotu

1 adet küçük boy mor lahana

1 adet havuç

Yarım limonun suyu

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyip, zeytinyağı, karabiber ve tuzla iyice karıştırın. Daha sonra ikiye bölüp, bir kısmına pul biber, diğer kısmına kıyılmış dereotu ekleyin. Pul biberli patatesten elma büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Başparmağınızla ortalarından çukur açın. Kıyılmış mor lahanayı limon suyu ve tuzla iyice ovalayın. Pul biberli patates çanaklarının içlerine lahanayı pay edip, üzerlerine 1'er tatlı kaşığı yoğurt koyun. Dere otlu patatesten elma büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Başparmağınızla ortalarından çukur açın. Havucu rendeleyip, dere otlu patates çanaklarının içlerine pay edin. Üzerlerine 1'er tatlı kaşığı yoğurt koyup servis yapın.

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