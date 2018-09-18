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Patates Salatası

Patates Salatası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy patates

1 adet havuç

2 adet soğan

1 adet sivri biber

10-12 dal maydanoz

5-6 dal nane

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 tatlı kaşığı pul biber, tuz


YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını iyice fırçalayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp suyunu süzün ve kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın. Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış sivri biber, maydanoz, nane ve pul biber ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve harmanladıktan sonra servis yapın.
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