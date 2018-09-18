Patates Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını iyice fırçalayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp suyunu süzün ve kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın. Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış sivri biber, maydanoz, nane ve pul biber ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve harmanladıktan sonra servis yapın.