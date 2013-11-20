Patates Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet orta boy patates
Yeteri kadar su
2 adet soğan
1 adet sivri biber
10-12 dal maydanoz
6 dal nane
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
1 adet limon
tuz
pulbiber
1 çorba kaşığı nar ekşisi
YAPILIŞI
Patatesleri üzerini geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra kabuğunu soyup iri küpler halinde doğrayın. Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış sivri biber-maydanoz-nane ve pulbiber ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve harmanladıktan sonra servis yapın.