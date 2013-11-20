Patates Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri üzerini geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra kabuğunu soyup iri küpler halinde doğrayın. Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış sivri biber-maydanoz-nane ve pulbiber ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve harmanladıktan sonra servis yapın.