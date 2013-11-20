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Patates Salatası

Patates Salatası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy patates

Yeteri kadar su

2 adet soğan

1 adet sivri biber

10-12 dal maydanoz

6 dal nane

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı

1 adet limon

tuz

pulbiber

1 çorba kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI

Patatesleri üzerini geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra kabuğunu soyup iri küpler halinde doğrayın. Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine piyazlık doğranmış soğan, kıyılmış sivri biber-maydanoz-nane ve pulbiber ilave edin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve harmanladıktan sonra servis yapın.
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