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Sofra / Salatalar / Semizotu Salatası

Semizotu Salatası

Semizotu Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet semizotu

50 gram tuzsuz ve yağsız beyaz

peynir

4 adet ceviz

10 adet kiraz domates

Sos için:

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çorba kaşığı sirke

tuz

YAPILIŞI

Semizotunun saplarını ayıklayın ve birkaç su yıkayıp, süzün. Kağıt havlu ile suyunu aldıktan sonra servis tabağına alın. Küp şeklinde doğranmış beyaz peynir, iri parçalara ayırdığınız ceviz ve dörde bölünmüş kiraz domatesi ekleyin. Sos için ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu karıştırıp,
salatanın üzerine gezdirin.
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