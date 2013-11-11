Semizotu Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 demet semizotu
50 gram tuzsuz ve yağsız beyaz
peynir
4 adet ceviz
10 adet kiraz domates
Sos için:
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
1 çorba kaşığı sirke
tuz
YAPILIŞI
Semizotunun saplarını ayıklayın ve birkaç su yıkayıp, süzün. Kağıt havlu ile suyunu aldıktan sonra servis tabağına alın. Küp şeklinde doğranmış beyaz peynir, iri parçalara ayırdığınız ceviz ve dörde bölünmüş kiraz domatesi ekleyin. Sos için ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu karıştırıp,
salatanın üzerine gezdirin.