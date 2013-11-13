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Sofra / Salatalar / Soya Soslu Patates Salatası

Soya Soslu Patates Salatası

Soya Soslu Patates Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet orta boy patates

2 adet orta boy kırmızı soğan

10 adet kornişon turşu

10 adet yarı kurutulmuş domates

5-6 dal dereotu



Sos için:

4 çorba kaşığı soya sosu

6 çorba kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Karabiber

Pulbiber

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup, irice doğrayın. Geniş bir kaba alıp üzerine halka doğranmış soğan, ikiye bölünmüş kornişon ve küp doğranmış yarı kurutulmuş domates ilave edin. Kıyılmış dereotu ekleyip harmanlayın. Soya sosu, zeytinyağı,limon suyu, karabiber ve pul biberi karıştırıp salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.
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