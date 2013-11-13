Soya Soslu Patates Salatası

Patatesleri haşlayın. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup, irice doğrayın. Geniş bir kaba alıp üzerine halka doğranmış soğan, ikiye bölünmüş kornişon ve küp doğranmış yarı kurutulmuş domates ilave edin. Kıyılmış dereotu ekleyip harmanlayın. Soya sosu, zeytinyağı,limon suyu, karabiber ve pul biberi karıştırıp salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.