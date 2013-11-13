Soya Soslu Patates Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet orta boy patates
2 adet orta boy kırmızı soğan
10 adet kornişon turşu
10 adet yarı kurutulmuş domates
5-6 dal dereotu
Sos için:
4 çorba kaşığı soya sosu
6 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Karabiber
Pulbiber
YAPILIŞI
Patatesleri haşlayın. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup, irice doğrayın. Geniş bir kaba alıp üzerine halka doğranmış soğan, ikiye bölünmüş kornişon ve küp doğranmış yarı kurutulmuş domates ilave edin. Kıyılmış dereotu ekleyip harmanlayın. Soya sosu, zeytinyağı,limon suyu, karabiber ve pul biberi karıştırıp salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.