Tavuklu Mevsim Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet tavuk göğsü
1 adet göbek marul
1 adet lollorosso
1 paket soya filizi
5 adet kiraz domates
Sos için:
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tavuk göğsünü ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Marul ve lollorossoyu temizleyip, servis tabağına alın. Soya filizi ekleyip harmanlayın. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates serpiştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.