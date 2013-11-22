Tavuklu Mevsim Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Marul ve lollorossoyu temizleyip, servis tabağına alın. Soya filizi ekleyip harmanlayın. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates serpiştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.