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Sofra / Salatalar / Tavuklu Mevsim Salatası

Tavuklu Mevsim Salatası

Tavuklu Mevsim Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 adet göbek marul

1 adet lollorosso

1 paket soya filizi

5 adet kiraz domates

Sos için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Marul ve lollorossoyu temizleyip, servis tabağına alın. Soya filizi ekleyip harmanlayın. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates serpiştirin. Sos için zeytinyağı, limon suyu ve tuzu çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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