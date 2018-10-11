Taze Patates Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze patatesleri iyice yıkayıp tencereye yerleştirin. 1 tatlı kaşığı tereyağı, tuz ve üzerini kapatacak kadar sıcak su ilave edip, kaynayana kadar harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte patatesler yumuşayana dek haşlayın. Patatesleri kabuklu olarak ikiye bölün ve geniş bir kaseye alın. Üzerine doğranmış taze soğan, piyazlık doğranmış kırmızı soğan, kıyılmış dereotu, maydanoz ve fesleğen yapraklarını ilave edip harmanlayın. Sos için tüm malzemeyi çırpıp, patateslerin üzerine gezdirin. Hafifçe harmanlayıp servis yapın.