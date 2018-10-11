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Taze Patates Salatası

Taze Patates Salatası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze patates

1 tatlı kaşığı tereyağı

5 dal taze soğan

1 adet kırmızı soğan

1/2 demet dereotu

1/2 demet maydanoz

1 dal fesleğenin yaprakları

Sos İçin: 2 çorba kaşığı sirke

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı hardal

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber, tuz

YAPILIŞI

Taze patatesleri iyice yıkayıp tencereye yerleştirin. 1 tatlı kaşığı tereyağı, tuz ve üzerini kapatacak kadar sıcak su ilave edip, kaynayana kadar harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte patatesler yumuşayana dek haşlayın. Patatesleri kabuklu olarak ikiye bölün ve geniş bir kaseye alın. Üzerine doğranmış taze soğan, piyazlık doğranmış kırmızı soğan, kıyılmış dereotu, maydanoz ve fesleğen yapraklarını ilave edip harmanlayın. Sos için tüm malzemeyi çırpıp, patateslerin üzerine gezdirin. Hafifçe harmanlayıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Patatesi haşlarken ilave edilen tereyağı, patatesin daha lezzetli olmasını sağlar.
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