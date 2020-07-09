DETAYLI ARA
Sofra Salatalar Ton balıklı mısırlı salata

Ton balıklı mısırlı salata

Ton balıklı mısırlı salata
  • 2 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kutu (160 gram) konserve ton balığı



1/2 su bardağı konserve mısır



2-3 yaprak mor lahana



1 adet salçalık kırmızı biber



3-4 yaprak marul



1 adet salatalık



SOS İÇİN:



2 yemek kaşığı zeytinyağı



1 yemek kaşığı limon suyu, tuz


YAPILIŞI

Mor lahana ve kırmızı biberi ince doğrayın. Marul yapraklarını elinizle parçalara ayırın. Salatalığı soyacak yardımı ile ince dilimleyin. Hepsini ton balığı ile birlikte servis tabağına alın. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Pratik tahıllı salata
Pratik tahıllı salata
Kavanoz salatası
Kavanoz salatası
Pancar salatası
Pancar salatası
Ispanaklı tabule
Ispanaklı tabule
Pancar salatası
Pancar salatası
Tabbule
Tabbule
Taze bakla salatası
Taze bakla salatası
Baklalı makarna salatası
Baklalı makarna salatası

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA