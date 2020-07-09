Ton balıklı mısırlı salata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mor lahana ve kırmızı biberi ince doğrayın. Marul yapraklarını elinizle parçalara ayırın. Salatalığı soyacak yardımı ile ince dilimleyin. Hepsini ton balığı ile birlikte servis tabağına alın. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.