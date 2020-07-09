Ton balıklı mısırlı salata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kutu (160 gram) konserve ton balığı
1/2 su bardağı konserve mısır
2-3 yaprak mor lahana
1 adet salçalık kırmızı biber
3-4 yaprak marul
1 adet salatalık
SOS İÇİN:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu, tuz
YAPILIŞI
Mor lahana ve kırmızı biberi ince doğrayın. Marul yapraklarını elinizle parçalara ayırın. Salatalığı soyacak yardımı ile ince dilimleyin. Hepsini ton balığı ile birlikte servis tabağına alın. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve tuzu karıştırıp üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.