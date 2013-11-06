Zencefil Soslu Meyve Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet ananas
2 adet şeftali
3 adet kivi
10 adet çilek
2 dal nane
Zencefil sos için:
2 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
Yarım su bardağı portakal suyu
2 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
Bir tutam tarçın
YAPILIŞI
Ananasın baş ve uç kısmını kesin. Dörde bölüp orta kısmındaki odunsu bölümü boydan boya kesip çıkarın. Dış kabuklarını temizleyip kuşbaşı doğrayın ve servis tabağına aktarın. Şeftalinin çekirdeklerini çıkarın. Kivinin kabuklarını soyun. Çilekleri temizleyin. Daha sonra hepsini irice dilimleyip ananasın üzerine ekleyin ve harmanlayın. Nane yaprakları ile süsleyin. Sos için portakal suyunu bir kaba alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin. İyice karıştırıp salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.