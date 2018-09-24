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Sofra / Sebze Yemekleri / Baharatlı Ekşili Nohut Piyazı

Baharatlı Ekşili Nohut Piyazı

Baharatlı Ekşili Nohut Piyazı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram nohut

1/2 demet maydanoz

7-8 dal dereotu

5-6 dal taze soğan

2'şer adet kırmızı biber ve sivri biber

1/2 çorba kaşığı sumak

1 çorba kaşığı nar ekşili sos

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Nohudu akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Üzerini üç parmak geçecek kadar su ve ilave edip, yumuşayana dek haşlayın. Suyunu iyice süzüp, kıyılmış maydanoz, dereotu, doğranmış soğan, kırmızı biber ve sivri biber ilave edip harmanlayın. Üzerine sumak, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz serpip karıştırın. Servis tabağına alın ve üzerine nar ekşili sos gezdirip servis yapın.
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