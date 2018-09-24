Baharatlı Ekşili Nohut Piyazı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram nohut
1/2 demet maydanoz
7-8 dal dereotu
5-6 dal taze soğan
2'şer adet kırmızı biber ve sivri biber
1/2 çorba kaşığı sumak
1 çorba kaşığı nar ekşili sos
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1/2 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Nohudu akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Üzerini üç parmak geçecek kadar su ve ilave edip, yumuşayana dek haşlayın. Suyunu iyice süzüp, kıyılmış maydanoz, dereotu, doğranmış soğan, kırmızı biber ve sivri biber ilave edip harmanlayın. Üzerine sumak, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz serpip karıştırın. Servis tabağına alın ve üzerine nar ekşili sos gezdirip servis yapın.