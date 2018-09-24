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Sofra / Sebze Yemekleri / Bakla Burger

Bakla Burger

Bakla Burger
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet hamburger ekmeği

1 demet roka

1 adet soğan

16 dilim salatalık turşusu

12 adet kiraz domates



KÖFTE İÇİN:

1 su bardağı kuru bakla

2 su bardağı kinoa

5 su bardağı su

2 adet yumurta

4 dal ince kıyılmış taze soğan

1/2 demet kıyılmış maydanoz

1'er tatlı kaşığı kekik

pul biber ve kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN: sıvı yağ


YAPILIŞI

Köfte için kuru bakla, kinoa ve suyu bir tencereye alın. Bakla ve kinoa yumuşayana dek pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan karışıma kalan malzemeleri ekleyerek yoğurun. Harcı 8 eşit parçaya bölün ve büyük köfteler hazırlayın. Kızgın yağda önlü-arkalı kızartın. Hamburger ekmeklerinin tabanına roka yaprakları koyup üzerilerine köfteleri yerleştirin. Halka dilimlenmiş soğan, dilimlenmiş turşu ve ikiye bölünmüş kiraz domates soyup ekmeğin diğer parçasını üzerine kapattıktan sonra servis yapın.
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