Bakla Burger

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için kuru bakla, kinoa ve suyu bir tencereye alın. Bakla ve kinoa yumuşayana dek pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan karışıma kalan malzemeleri ekleyerek yoğurun. Harcı 8 eşit parçaya bölün ve büyük köfteler hazırlayın. Kızgın yağda önlü-arkalı kızartın. Hamburger ekmeklerinin tabanına roka yaprakları koyup üzerilerine köfteleri yerleştirin. Halka dilimlenmiş soğan, dilimlenmiş turşu ve ikiye bölünmüş kiraz domates soyup ekmeğin diğer parçasını üzerine kapattıktan sonra servis yapın.