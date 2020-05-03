Cevizli barbunya pilaki

1 kg taze barbunya
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet soğan
4 diş sarımsak
3 adet domates
1 çay kaşığı tarçın
Birer adet havuç ve patates
1 adet kesme şeker
Sıcak su
Tuz
50 gr ufalanmış ceviz
Öncelikle barbunyayı ayıklayın. Haşlayıp suyunu süzün. Zeytinyağını tencereye alın. Doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Küp doğranmış havuç ve patatesi ekleyip, birkaç dakika çevirin. Barbunyayı da tencereye ekleyin. Doğranmış dometesi ilave edin. Domatesler iyice yumuşayınca, yeterli miktarda su, tuz ve kesme şeker katın. Barbunya pişince, tarçın ve ufalanmış ceviz ekleyip ılık servis yapın.