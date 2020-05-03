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Sofra Sebze Yemekleri Cevizli barbunya pilaki

Cevizli barbunya pilaki

Cevizli barbunya pilaki
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg taze barbunya



4 yemek kaşığı zeytinyağı



4 adet soğan



4 diş sarımsak



3 adet domates



1 çay kaşığı tarçın



Birer adet havuç ve patates



1 adet kesme şeker



Sıcak su



Tuz



50 gr ufalanmış ceviz


YAPILIŞI

Öncelikle barbunyayı ayıklayın. Haşlayıp suyunu süzün. Zeytinyağını tencereye alın. Doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Küp doğranmış havuç ve patatesi ekleyip, birkaç dakika çevirin. Barbunyayı da tencereye ekleyin. Doğranmış dometesi ilave edin. Domatesler iyice yumuşayınca, yeterli miktarda su, tuz ve kesme şeker katın. Barbunya pişince, tarçın ve ufalanmış ceviz ekleyip ılık servis yapın.

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