Sofra Sebze Yemekleri Fırında pırasa mücveri tarifi

Fırında pırasa mücveri tarifi

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri pırasa mücverdir. Bu leziz yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler bu tarife bakmalılar! Pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? Peki, pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? İşte o tarif...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti

Ev Yapımı