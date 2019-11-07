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Fırında pırasa mücveri tarifi

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri pırasa mücverdir. Bu leziz yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler bu tarife bakmalılar! Pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? Peki, pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? İşte o tarif...
Fırında pırasa mücveri tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pırasa



1'er demet maydanoz ve dereotu



Yarım demet nane, 3 adet yumurta



1 çay bardağı yoğurt



50 gram tulum peyniri



100 gram beyaz peynir



1 paket karbonat



Dört buçuk çorba kaşığı un, tuz


YAPILIŞI

Tüm yeşillikleri iyice yıkadıktan sonra ince kıyın ve bir kenara alın. Derin bir kapta yumurtaları çırpın ve içine yoğurt, tulum peyniri ve ezilmiş beyaz peynir ilave edip karıştırın. Karbonat, un ve tuz ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. 35x20 cm ebadındaki fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karışımı döküp üzerini spatula ile düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kontrol ederek (hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.

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