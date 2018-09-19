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Fırında Yerelması

Fırında Yerelması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

700 gram yerelması

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tereyağı

1 baş sarımsak

3 dal biberiye

1/2 çay kaşığı karabiber

10 adet kiraz domates

2 çorba kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

YERELMASINI kabuklu kullanacağımız için iyice fırçalayın ve irice doğradıktan sonra orta boy bir fırın kabına alın. Üzerine zeytinyağı, tereyağı, kabuklu halde diş sarımsak, biberiye dalları, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp, domatesleri ekleyin ve karıştırın. Yeniden fırına verip, 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine limon suyu gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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