Fırında Yerelması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

YERELMASINI kabuklu kullanacağımız için iyice fırçalayın ve irice doğradıktan sonra orta boy bir fırın kabına alın. Üzerine zeytinyağı, tereyağı, kabuklu halde diş sarımsak, biberiye dalları, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp, domatesleri ekleyin ve karıştırın. Yeniden fırına verip, 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine limon suyu gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.