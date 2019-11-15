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Havuçlu brokoli tarifi

Brokoli sevmeyenler bu tarife bayılacaklar... Havucun brokoliye ne kadar yakıştığını bu tarifle anlayacaksınız... Havuçlu brokoli nasıl yapılır? Havuçlu brokoli tarifi...
Havuçlu brokoli tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram havuç



400 gram brokoli



500 gram karnabahar



250 gram haşlanmış dana eti



Yeteri kadar su



2 diş dövülmüş sarmısak



1 su bardağı sebze suyu



Tuz, karabiber



Üzeri için:



1 çay bardağı rendelenmiş



kaşar peyniri


YAPILIŞI

Havuçları temizledikten sonra ortadan ikiye kesin ve verev doğrayın. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika pişirip çiçeklerine ayrılmış brokoli ve karnabaharı katın. 5 dakika daha pişirdikten sonra (sebzeler toplam 10 dakika pişecek) tencereyi ocaktan alın. Suyunu süzün ve daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Sebzelerin yarısını hafif yağlanmış fırın kabına yerleştirin ve üzerine dilimlenmiş eti koyun. Kalan sebzelerle üzerini tamamen kapatın. Sebze suyundan 1 su bardağı alın ve içine sarmısak, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Bu suyu sebzelerin üzerine gezdirin ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20- 25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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