Kionalı Bahar Tabağı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1/2 su bardağı beyaz kinoa
1/2 su bardağı kırmızı kinoa
1.5 su bardağı su
1 adet limonun suyu
1 çorba kaşığı balzamik sirke
2 dal doğranmış taze soğan
100 gram haşlanmış sultani bezelye
5-6 yaprak bebek ıspanak
2-3 adet bebek turp
1 adet avokado
1 adet rafadan haşlanmış yumurta, tuz
YAPILIŞI
Kırmızı ve beyaz kinoayı karıştırıp, yıkayın ve suyunu süzün. Su ilave edip ocağa oturtun ve suyunu çekene dek pilav gibi pişirin. Ocaktan alıp, ılındıktan sonra limon suyu, sirke ve tuz ekleyip harmanlayın. Geniş bir tabağa alıp, etrafına soğan, bezelye, ıspanak, ikiye kesilmiş turp, dilimlenmiş avokado ve yumurta yerleştirip servis yapın.