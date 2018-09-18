Kionalı Bahar Tabağı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı ve beyaz kinoayı karıştırıp, yıkayın ve suyunu süzün. Su ilave edip ocağa oturtun ve suyunu çekene dek pilav gibi pişirin. Ocaktan alıp, ılındıktan sonra limon suyu, sirke ve tuz ekleyip harmanlayın. Geniş bir tabağa alıp, etrafına soğan, bezelye, ıspanak, ikiye kesilmiş turp, dilimlenmiş avokado ve yumurta yerleştirip servis yapın.