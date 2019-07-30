Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekenedek kavurun. Üzerine zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğan ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. Kabak, patates, havuç ve biberleri irice doğrayıp tencereye ilave edin. Birkaç dakika çevirip, nohut ekleyin. Salça ve suyu karıştırıp malzemenin üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 35 dakika pişirin.