DETAYLI ARA
Sofra / Sebze Yemekleri / Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi

Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi

Etsiz yemek sevmiyorum diyorsanız bu tarif tam size göre! Yağ oranı düşük enerji miktarı yüksek kabak ile yapabileceğiniz kuzu etli ve biberli kabak tarifi
Kuzu Etli ve Biberli Kabak Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy kabak



400 gram kuşbaşı kuzu eti



4 çorba kaşığı zeytinyağı



1'er adet soğan ve patates



1 adet büyük boy havuç



1 adet dolmalık kırmızıbiber



1 adet dolmalık sarı biber



1 su bardağı yarı yarıya haşlanmış



nohut, 1 çorba kaşığı biber salçası



2 çay bardağı su, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp çekenedek kavurun. Üzerine zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğan ekleyip, soğanın rengi dönene dek kavurun. Kabak, patates, havuç ve biberleri irice doğrayıp tencereye ilave edin. Birkaç dakika çevirip, nohut ekleyin. Salça ve suyu karıştırıp malzemenin üzerine gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte 35 dakika pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Mantarlı Frittata Tarifi
Mantarlı Frittata Tarifi
Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması Tarifi
Zeytinyağlı Kabak Çiçeği Dolması Tarifi
Zeytinyağlı Kırmızı Soğan Dolması Tarifi
Zeytinyağlı Kırmızı Soğan Dolması Tarifi
Domatesli Patlıcan Ruloları Tarifi
Domatesli Patlıcan Ruloları Tarifi
Peynirli Naneli Patlıcan Tarifi
Peynirli Naneli Patlıcan Tarifi
Sebzeli ve Kıymalı Patlıcan Katları Tarifi
Sebzeli ve Kıymalı Patlıcan Katları Tarifi
Soya Soslu Patlıcan
Soya Soslu Patlıcan
Marul Sarma
Marul Sarma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN