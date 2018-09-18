Labneli Pesto Soslu Karışık Sebze

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pesto sos için dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp orta ateşte rengi hafifçe dönene dek kavurun. Fesleğenleri yıkayıp yapraklarına ayıkladıktan sonra iyice kurulayın. Daha sonra tüm pesto sos malzemesini mutfak robotuna aktarın.Tamamen püre haline gelene kadar çekip kenara alın. Sebzeleri yıkayıp kurulayın. Kereviz, yerelması ve havuçları soyup eşit büyüklüklerde doğrayın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin. Diğer taraftan fındığı kalın tabanlı bir tavaya alıp 1-2 dakika yağı çıkana kadar kavurun. Üzerine zeytinyağını ekleyin ve ısındıktan sonra Brüksel lahanalarını ilave edin. Tavayı öne arkaya sallayarak her taraflarının pişmesini sağlayın. Fırınladığınız sebzeleri de tavaya ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Servis tabağına aktarın. Sıcakken üzerine labneli pesto sos gezdirip servis yapın.