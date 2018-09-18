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Pişmeyen Kabak Lazanya

Pişmeyen Kabak Lazanya
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kabak

4 adet domates

500 gram ıspanak

1/2 demet nane

1/2 demet maydanoz

2 dal fesleğen

100 gram lor peyniri

2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz


YAPILIŞI

Kabakları incecik dilimleyip kenara alın. Domatesleri halka şeklinde dilimleyin. Ispanak, nane, maydanoz ve fesleğeni yıkayıp kurulayın ve rondodan geçirin. Geniş bir kaba alıp, lor ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ederek karıştırın. Servis tabağına 4 adet kabak dilimini yan yana yerleştirin. Üzerine ıspanaklı karışımdan yayıp, domates yerleştirin. Malzeme bitene dek aynı işlemi sırası ile tekrarlayın. Üzerine tuz serpip 1 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin ve servis yapana dek buzdolabında dinlendirin.
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