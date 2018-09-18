Pişmeyen Kabak Lazanya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabakları incecik dilimleyip kenara alın. Domatesleri halka şeklinde dilimleyin. Ispanak, nane, maydanoz ve fesleğeni yıkayıp kurulayın ve rondodan geçirin. Geniş bir kaba alıp, lor ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ederek karıştırın. Servis tabağına 4 adet kabak dilimini yan yana yerleştirin. Üzerine ıspanaklı karışımdan yayıp, domates yerleştirin. Malzeme bitene dek aynı işlemi sırası ile tekrarlayın. Üzerine tuz serpip 1 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin ve servis yapana dek buzdolabında dinlendirin.